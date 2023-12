Bahnverbindung Müllheim-Mulhouse: Der Blauwal darf nicht sterben

Weil es angeblich Personalengpässe bei der SNCF gibt – ein grenzüberschreitender Zug darf nur von entsprechend qualifizierten Lokführern gefahren werden – wurde die Zuglinie für die nächsten Monate eingestellt und ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aber auch der, so steht es in einem Antrag der Gemeinderatsfraktion ALM/Die Grünen, scheint nicht immer zu funktionieren, die Tarife dafür aber deutlich gegenüber dem Zug-Preis erhöht. Die Fraktion geht davon aus, dass die Attraktivität der Linienverbindung durch die Preispolitik und durch den – deutlich länger dauernden – Ersatzverkehr per Bus weiter sinken könnte. Sie befürchten, dass diese Zugverbindung mittel- bis langfristig eingestellt werden könnte. Wie auch in anderen Kommunen wurde nun auf Antrag der Fraktion eine Resolution verabschiedet, mit der die „Region Grand Est“ und die französische Staatsbahn (SNCF) aufgefordert werden, die genannte Zugverbindung zu sichern und zu stabilisieren. Dazu soll nun ein Schreiben der Stadt an die genannten Adressaten verfasst und die Verwaltung ermächtigt werden, sich in Kooperation mit anderen politischen Ebenen für den Erhalt zu engagieren.

Bürgermeister Martin Löffler unterstrich die Bedeutung der Verbindung, sieht aber den Einfluss der Stadt als sehr begrenzt an. Trotzdem werde sich die Stadt mit aller Kraft für die Zugverbindung einsetzen.