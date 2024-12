Bahnverkehr Mega-Baustelle Riedbahn fertig - Züge wieder pünktlicher?

Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing (parteilos) wurden bereits am Samstag zur feierlichen Inbetriebnahme der Strecke im hessischen Gernsheim erwartet.

Nach dem Vorbild der Riedbahn müssen in den kommenden Jahren Dutzende weitere vielbefahrene Strecken umfassend modernisiert werden - inklusive monatelanger Vollsperrungen. Der Start auf dem Pilotprojekt wird am Sonntag deshalb intensiv beobachtet. Welche Bedeutung die Riedbahn hat, zeigt auch die feierliche Inbetriebnahme an diesem Samstag: Bahnchef Richard Lutz und Verkehrsminister Volker Wissing kommen vorbei.