Der Streckenabschnitt der S6 zwischen Schopfheim und Zell wird bis mindestens Sonntag, 16. März, gesperrt sein, teilt die SBB Deutschland mit. Bei einer Überprüfung der Gleise waren erhebliche Schäden an den Betonschwellen zwischen Schopfheim und Zell festgestellt worden. Die DB InfraGO als Infrastrukturbetreiberin sperrte den Abschnitt am Mittwoch sofort. Die SBB Deutschland hat einen Busnotverkehr mit Bussen zwischen Schopfheim und Zell im regulären Takt der S-Bahnen eingerichtet. Am Montag soll es eine Lagebesprechung mit der Deutschen Bahn über das weitere Vorgehen geben.