Bahnverkehr: Statt Zügen fahren zwischen Schopfheim und Zell nun Busse

Die Haltestellen

Die Busse fahren vom Bahnhof Schopfheim an der Bedarfshaltestelle ab. Im Schlattholz hält der Bus an der Roggenbachstraße, an der Haltestelle des Linienverkehrs, ebenso in Fahrnau. In Hausen wird die Haltestelle vor dem Bahnhof angefahren, dann geht es nach Zell weiter.

Über die Haltestellen herrschte am Donnerstagabend unter den Fahrgästen noch Unklarheit. In den Bussen drängten sich die Fahrgäste, einige konnten gar nicht mehr einsteigen und mussten warten. Keine Chance hatten auch Kinderwagen und Koffer. Immer wieder blockierten die Türen. In Zell angekommen, erleichterte Mitfahrer. „Wenigstens zuhause,“ so der Kommentar eines Pendlers nach der Arbeit.