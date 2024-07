"Ab dem laufenden Jahr 2024 wird die Ankündigung aus dem

Koalitionsvertrag eingelöst, erheblich mehr in die Schiene als in die Straße zu

investieren", sagte Geißler. Das war in den Jahren 2022 und 2023 ebenfalls der Fall, der Abstand zwischen Schieneninvestitionen und Straßeninvestitionen wird im laufenden Jahr aber größer.

Die Allianz Pro Schiene ermittelt seit 2005 die jährlichen Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur für Deutschland und zahlreiche weitere Länder. Seit 2014 ist dabei ein stetiger Anstieg der Investitionen in Deutschland zu erkennen. 2021 erreichten die Pro-Kopf-Investitionen den Rekordwert von 124 Euro - darin war allerdings eine Eigenkapitalerhöhung für die Deutsche Bahn enthalten. 2014 lagen die Pro-Kopf-Investitionen in die Schiene in Deutschland noch bei 49 Euro. Als grobes Ziel für die kommenden zwei bis drei Jahre gab der Lobbyverband vergangenes Jahr 150 Euro pro Kopf aus.