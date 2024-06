Balalaika-Klänge in Ried: Duo Exprompt gibt Konzert

Die beiden Virtuosen Aleksei und Olga Kleshchenko traten mit ihrem Programm „Im Volkston“ in der Kapelle in Ried. Dazu hatte die AG Kulturhaus Ried um Bernhard Lenz und Michael Schreier eingeladen. Helmut Bauckner, der Leiter des Römervilla-Museums in Grenzach-Wyhlen, führte durch das Programm.