Baltimore-Unglück: Allianz: Große Schiffe bergen große Risiken

Am 26. März hatte das knapp 300 Meter lange Containerschiff "Dali" die Francis Scott Key-Autobahnbrücke in Baltimore zum Einsturz gebracht, an diesem Freitag will US-Präsident Joe Biden die Unglücksstelle besuchen.

Wrack-Beseitigung kostet Millionen

Die finanziellen Schäden können extrem teuer werden, wenn große Schiffe verloren gehen und verschrottet werden müssen, heißt es nun in der Allianz-Einschätzung: "Die Beseitigung eines Wracks kann mittlerweile leicht mehre hundert Millionen Dollar kosten, in manchen Fällen über 500 Millionen." Seit Ende der 1960er Jahre sei die Ladekapazität von Containerschiffen um 1500 Prozent gestiegen - von gut 1500 Standardcontainern (TEU) im Jahr 1968 auf bis zu 24.000 zu Beginn dieses Jahrzehnts.