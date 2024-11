Kroos wiederum sagte, er habe als 13-Jähriger das berühmte Konzert von Robbie Williams "Live at Knebworth" in England besucht und sei seitdem ein Fan. Es komme ihm fast wie ein "Joke" vor, dass er ausgerechnet von Robbie Williams den "Bambi" überreicht bekomme. Williams seinerseits hatte zuvor den ersten "Bambi" des Abends in der Kategorie Entertainment erhalten.

Der "Bambi" wird seit 1948 verliehen. Das Schaulaufen auf dem Roten Teppich vor der Preisverleihung wurde auf dem TikTok-Kanal von Prime Video übertragen.