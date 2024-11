Köln - Nach einer Explosionsserie in Köln, die mutmaßlich in Verbindung mit Drogengeschäften steht, sind am Freitag in der Kölner Innenstadt zwei mit Haftbefehl gesuchte Männer festgenommen worden. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft steht ein 25-jähriger Deutscher in Verdacht, an einer Geiselnahme am 25. Juni 2024 beteiligt gewesen zu sein. Dem zweiten Mann, einem 24-jährigen Deutsch-Tunesier, werfen die Ermittler bandenmäßigen Handel mit mindestens 700 Kilogramm Cannabis vor.