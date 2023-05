Bandkollegen Graham Nash: David Crosby wollte sich entschuldigen

London/New York - Der britisch-amerikanische Musiker Graham Nash und sein früherer Bandkollege David Crosby standen kurz vor einer Aussöhnung, als Crosby im Januar dieses Jahres starb. Das erzählte Nash, der am Freitag sein neues Album mit dem Titel "Now" veröffentlicht, in einem Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.