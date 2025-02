Bank-Bilanz in Lörrach: Aktien und Wertpapier-Fonds stark bei Volksbank nachgefragt

Private Kreditzusagen

Die Kreditneuzusagen betrugen insgesamt 228 Millionen Euro, was einer deutlichen Steigerung von 8,6 Prozent entspricht. Sie teilen sich auf in 70 Millionen Euro bei den Firmenkunden und einem Zuwachs von 21 Millionen Euro auf 158 Millionen Euro bei den Privatkunden, was ein Plus von 15,3 Prozent darstellt. Gerade bei den privaten Kreditzusagen waren laut Volksbank-Mitteilung die sinkenden Zinsen im Bereich der Immobilienfinanzierung spürbar. Hinter dem Zusagevolumen stehen 1275 individuelle Kreditneuzusagen. Das sind 18,5 Prozent mehr als im Vorjahr.