Banken Bundesweite Störung von Giro-Karten-Terminals

Börse in Frankfurt Dax gibt Gewinne großteils wieder ab

Kursgewinne im frühen deutschen Aktienhandel sind am Mittwochmittag fast schon wieder Makulatur. War der Leitindex Dax in den ersten Handelsminuten noch um ein knappes Prozent gestiegen, so lag er zuletzt noch mit 0,23 Prozent im Plus bei 13.