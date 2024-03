Banken "Dein Place to be": Sparkassen-Filialen für junge Leute

"Alles andere als boring", verspricht "Maxxs" auf der Homepage. "Bei uns gibt es Bankzeug auf Augenhöhe." Die Beraterinnen und Berater heißen "Buddys". Drei sind es in der Filiale im osthessischen Bad Hersfeld: Justine Gleim (24), Raul Gonzalez (22) und Lena Sauer (21). Sie tragen bei der Arbeit lockere Freizeitkleidung. "Wir sprechen die Kunden mit Du und dem Vornamen an und erklären die Bankthemen mit einfachen Worten", sagt Gleim. Gonzalez ergänzt: "Dadurch ist die Hemmschwelle vielleicht nicht mehr so hoch, und die Kunden trauen sich, auch einmal andere Sachen zu fragen."

"Snacks" und "Money-Hacks"

Kreative Konzepte wie das in Bad Hersfeld gibt es auch andernorts. "Filiale war gestern. Unser smoney-hub ist heute schon das Morgen", bewirbt etwa die Stadtsparkasse Düsseldorf eine Filiale für junge Leute, in der es laut Homepage neben "trendy Kaffee und Snacks" auch "super praktische Money-Hacks und ganz klar, natürlich auch die beste Finanzberatung der Stadt" gebe: "Also, Dein Place to be."