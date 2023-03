Bereits nach der UBS-Aktionärsversammlung am Mittwoch kommender Woche übernimmt Ermotti das Ruder. Hamers werde während einer Übergangsphase noch beratend zur Seite stehen, um einen erfolgreichen Abschluss der Transaktion und eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten. Seinen Posten als Chefaufseher beim Zürcher Rückversicherer Swiss Re wird Ermotti aufgeben.

Der Niederländer Hamers war im November 2020 auf den Schweizer Ermotti gefolgt, der die UBS neun Jahre lang geleitet hatte. Ermotti habe die Bank nach der Finanzkrise erfolgreich neu positioniert, indem er die Vermögensverwaltung in den Fokus gestellt habe, hieß es in der Mitteilung. Er habe das Investmentbanking verkleinert und für einen kulturellen Wandel in der Bank gesorgt.