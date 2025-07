Bankenübernahme ABN Amro schließt Erwerb von Privatbank HAL ab

Das niederländische Institut mit seinem deutschen Zweig, der Bethmann Bank, baut mit der Integration des Traditionshauses mit Sitz in Frankfurt am Main sein Deutschlandgeschäft deutlich aus. "Durch die Übernahme wird Deutschland zu unserem zweitgrößten Markt", sagte ABN-Amro-Chefin Marguerite Bérard. Das Institut strebe hierzulande eine führende Rolle in der Vermögensverwaltung und im Firmenkundengeschäft an.

Gemeinsam mit Hauck Aufhäuser Lampe (HAL) erweitert ABN Amro mit etwa 2.000 Beschäftigten an 18 Standorten in Deutschland und Luxemburg sein Produkt- und Serviceangebot für vermögende Privatkunden, Familienunternehmer, Firmen, institutionelle Kunden und unabhängige externe Vermögensverwalter.