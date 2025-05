Den zweiten Platz sicherte sich Marcus Dreßler aus der Bar "Rabbithole" in Hamburg. Platz drei ging am Dienstagabend in Köln an Bianca Steinbusch aus dem Bamberger "Schwarzen Schaf", wie die Veranstalter mitteilen.

In der Alkoholfrei-Sonderkategorie gewann Lea Folger, eine Kollegin von Steinbusch, also ebenfalls von der Bar "Das schwarze Schaf".