Baseball Achter Sieg in Folge

Am Samstag, 20. Mai, stehen die nächsten Heimspiele für die Atomics an. Gegner sind dann die Hedgehogs aus Heidelberg. Die Atomics wollen weiterhin in der Erfolgsspur bleiben und hoffen auf die zahlreiche Unterstützung der Zuschauer. Spielbeginn ist um 12 Uhr und voraussichtlich um 15.30 Uhr im Atomics-Baseballpark Neuenburg am Rhein. pd/mhu