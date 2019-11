Baseball-Meisterschaft Nationals holen World-Series-Titel - Trump gratuliert

Nach dem 6:2 bei den Houston Astros im entscheidenden siebten Spiel der World Series, das selbst Donald Trump gefiel, läuteten die Nats noch in der Kabine eine mehrtägige Party ein. Zum ersten Mal seit 1924 ging der Titel in der nordamerikanischen Profiliga in die US-Hauptstadt.

"Gratulation an die Washington Nationals für eine große Saison und eine unglaubliche World Series", schrieb Trump bei Twitter. Bei seinem Besuch von Spiel fünf am Sonntag war der US-Präsident von den Zuschauern in Washington gnadenlos ausgebuht worden. Die Partie vom Mittwoch zum 4:3-Endstand der Finalserie sei "großartig" gewesen, twitterte er. Die Tageszeitung "USA Today" schrieb angesichts des nächsten Comebacks verzückt von der "Cinderella"-Story der Nationals.