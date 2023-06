Baseball Playoff-Teilnahme Tatsache

Mit dem Sieg im zweiten Spiel gegen die Saarlouis Hornets machten die Atomics die Teilnahme an den Playoffs in der 2. Bundesliga fest.

Nach den ersten beiden Niederlagen gegen Stuttgart vor zwei Wochen wollten die Atomics schnell wieder in die Erfolgsspur zurückfinden. Wie gewohnt, begann Luca Mayer als Werfer in Spiel eins und hielt sich im ersten Inning noch schadlos. Doch bereits im zweiten Inning gingen die Gäste aus Saarlouis mit 4:0 in Führung. Luca Mayer fand an diesem Tag einfach nicht in seinen Rhythmus, und die gut aufgelegte Gäste-Offensive erzielte einen Basehit nach dem anderen. Im dritten Inning löste Joshua Steigert den glücklosen Mayer auf dem Werferhügel ab. Doch auch ihm gelang es nicht, die starke Hornets-Offensive zu kontrollieren. Die Saarländer erhöhten im dritten und vierten Inning auf 9:0, was die Vorentscheidung in dieser Partie bedeutete.