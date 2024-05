Das zweite Spiel des Tages war spannend. Joshua Widmann begann als Pitcher für die Atomics, bekam jedoch wenig Unterstützung von der Offensive, die in der gesamten Partie nur magere zwei Hits erzielte. Trotz einer schwankenden Defensive der Atomics, die im zweiten Inning den Gästen eine 1:0-Führung ermöglichte, glichen sie durch einen Fehler der Hornets zum 1:1 aus. Die Gäste gingen im dritten Inning mit 2:1 in Führung und erweiterten diese im fünften Inning auf 3:1. Tim-Luca Lindemann verkürzte mit einem Double auf 2:3, doch trotz mehrerer Versuche gelang es den Atomics nicht mehr, das Spiel zu drehen. Im sechsten und siebten Inning war auf der Base der Ausgleich möglich, die notwendigen Hits blieben aber aus. So endete das zweite Spiel des Tages mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Bad Homburg.

Die Neuenburg Atomics werden ihre nächsten beiden Spiele auswärts bestreiten. So geht’s am Wochenende gegen die Mannheim Tornados und am darauffolgenden Wochenende gegen die Saarlouis Hornets.