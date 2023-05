Baseball Zunächst haushoch überlegen, dann gezittert

Im dritten Inning gingen die Atomics durch Hits von Denny Huber, Joshua Steigert und einem Schlag von Luca Mayer mit 3:1 in Führung. Doch diese Führung hielt nicht lange. Die Heidelberger verkürzten im vierten Inning auf 3:4, unterstützt von einer wackeligen Atomics-Defensive. Im fünftem Inning löste David Widmann Starting Pitcher Joshua Steigert auf dem Werferhügel ab. Doch die Unsicherheiten in der Defensive der Heimmannschaft begünstigten den 3:3- Ausgleich. Die Atomics Offensive geriet ab dem dritten Inning ins Stottern und brachte keine weiteren Punkte auf die Anzeigetafel.

Die Hedgehogs waren jetzt am Drücker, nutzten den Schwung und erzielten im sechsten Inning die 5:3-Führung , wieder begünstigt durch Fehler in der Atomics-Defensive. Die Antwort der Atomics Offensive im sechsten Inning blieb aus. Erwähnenswert war nur der erste Basehit in der zweiten Bundesliga vom 15-jährigen Levi Steigert, der anschließend jedoch auf der zweiten Base strandete.

Kleins Hit bringtNeuenburg zweiten Sieg

Im siebten Inning fand die Atomics-Defensive endlich wieder zur gewohnten Sicherheit und hielt sich schadlos. Die Neuenburger standen nun mit dem Rücken zur Wand, und es drohte die erste Saisonniederlage. Es ging aber ein Ruck durch das Team und Denny Huber schaffte es, begünstigt durch einen Fehler in der Gäste-Verteidigung, das erste Base zu erreichen. Joshua Widmann tat es ihm gleich und erhöhte mit seinem Hit den Druck auf die Heidelberger zusätzlich.

Anschließend schlug Joshua Steigert, die beiden Läufer zum 5:5-Ausgleich nach Hause. Die Sicherheit war nun aufseiten der Atomics zurück und nach einem absichtlichen Freilauf und einem Walk, war es bei geladenen Bases Connor Klein vorbehalten, mit seinem Hit den viel umjubelten Run zum 6:5 „Walk Off“-Sieg zu erzielen und die spannende Partie zu beenden.

Am kommenden Pfingstwochenende ist spielfrei, allerdings müssen die Zuschauer in Neuenburg nicht auf Baseball verzichten: Am Mittwoch, 24. Mai, treffen ab 18 Uhr in der Atomics Intra League (AIL) die Hochblauen HighTowers auf die Rhein RiverDogs. Der Eintritt ist für alle Baseball-Fans frei.