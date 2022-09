Basel 13 Millionen für Frauen-EM

Basel würde sich bei einer Zusage als der Hauptaustragungsort für die EM hervortun, wie die Regierung am Dienstag mitteilte. An der EM werden 16 Teams insgesamt 31 Spiele bestreiten – je nach Entscheidung der UEFA in der Schweiz, in Polen, in der Ukraine, in Frankreich oder im skandinavische Quartett Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland.

Bei den beantragten 12,9 Millionen Franken handelt es sich um eine Rahmenausgabebewilligung. Je nach weiteren Beteiligungen durch den Bund oder anderen Partnern könnten sich die Bruttokosten verringern, schreibt die Regierung.