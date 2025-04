Die Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft hat am Mittwoch einen 18-jährigen Schweizer festgenommen. Er wird verdächtigt, in den vergangenen Tagen einen Amoklauf im Großen Rat, dem Basler Parlament, angedroht zu haben. Dank einer kantonsübergreifenden Zusammenarbeit ging der Tatverdächtige der Polizei in Langenthal (Kanton Bern) ins Netz, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Den Fachleuten des Dezernats Digitale Kriminalität der Basler Staatsanwaltschaft gelang es, den im Kanton Solothurn wohnenden Mann als mutmaßlichen Urheber der Drohungen zu identifizieren. Die Kantonspolizei Bern hielt den 18-Jährigen in Langenthal an und übergab ihn den Basler Behörden. Aufgrund des laufenden Verfahrens und aus polizeitaktischen Gründen können keine weiteren Angaben gemacht werden, wie es weiter in der Mitteilung heißt. Während der Nachmittagssitzung des Basler Kantonsparlaments vom Mittwoch waren der Hof und die Tribüne des Rathauses wegen der Drohung gesperrt, wie Großratspräsident Balz Herter am Mittag vor dem Parlament sagte.