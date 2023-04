Basel 30 Jahre gelebter Europagedanke

In einem Hintergrundgespräch erinnert sich Christiane Andler, seit 30 Jahren französische Mitarbeiterin und während der Feierlichkeiten hin und wieder den Tränen nahe, daran, wie es damals begonnen hat. „Da, wo früher die Grenzen waren, da sollten die letzten Grenzhindernisse abgebaut werden.“ Die Fragen an die Beratungsstelle haben im Laufe der Zeit enorm an Komplexität zugenommen, verwies die Mitarbeiterin unter anderem auf das Steuerrecht.

Sie habe hochgezählt, wie viele Anfragen sie selbst in den vergangenen Jahren bearbeitet hat: Rund 30 000. „Wir haben daran geglaubt, dass wir den europäischen Gedanken hier leben können, und wollten nicht bloß darüber reden“, bilanziert Andler ihre Motivation.