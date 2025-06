Basel: 40 000 Zuschauer lauschen den jungen Chören

Begonnen hatte das Festival am Mittwochabend in der St. Jakobshalle. An der 14. Ausgabe des Festivals waren über 2700 Kinder und Jugendliche beteiligt. Gastfamilien stellten für die angereisten Sänger unentgeltlich 3000 Übernachtungen zur Verfügung. Insgesamt sangen die Chöre an 50 Veranstaltungen in der Region Basel – sowohl auf Konzertbühnen als auch in den Straßen.