Basel „500 Joor zämme“ mit Basel

Vorteil für Wirtschaft

Überdies verschafften die klimatisch günstige Lage und die landwirtschaftlichen Erträge der kleinen Gemeinde wichtige Grundnahrungsmittel – Feldfrüchte, Fische und vor allem Wein. Zudem brachte die Flößerei auf der Wiese Holz aus dem Schwarzwald in die Stadt. Gleichzeitig führte der Fluss den Gewerbekanälen in Kleinbasel die nötige Wasserkraft zu; hinzu kam auch Quellwasser.

Zur Geschichte

Mit dem Erwerb von Riehen konnte Basel eine direkte Verbindung zu Bettingen schaffen, das die Bischofsstadt bereits 1513 erworben hatte. Riehen wiederum hatte den Vorteil, als Teil der Eidgenossenschaft von den kriegerischen Auseinandersetzungen der vergangenen Jahrhunderte nur am Rande betroffen zu sein.

Riehen ist neben der Stadt Basel und Bettingen eine von drei Gemeinden innerhalb des Kantons Basel-Stadt. Mit mehr als 20 000 Einwohnern ist es die zweitgrößte Gemeinde der Nordwestschweiz. Sie wird gemeinhin zu den wohlhabenderen Vororten Basels gezählt und beherbergt unter anderem die international berühmte Fondation Beyeler, die als meistbesuchtes Kunstmuseum der Schweiz gilt.

Üppiges Festprogramm

Den Anfang der Feierlichkeiten macht die Vernissage des Jubiläumsbuchs „Basel und Riehen. Eine gemeinsame Geschichte“. In zwölf Beiträgen aus unterschiedlichen Perspektiven gibt’s spannende Einblicke in das facettenreiche Verhältnis und die Vorzüge der 500-jährigen Gemeinsamkeit.

Höhepunkt der Feierlichkeiten bildet das gemeinsam organisierte Fest „500 Joor zämme“ vom 2. bis 4. September 2022 auf der Bäumlihofstraße. Mit 18 Beizen, einer 500 Meter langen Tafel, interaktiven Themenboxen und einer Showbühne mit Acts für jeden Geschmack, laden Basel und Riehen zu Konzerten, Kulinarik und weiteren Attraktionen ein.

„Ein noch nie dagewesenes Ambiente“, verspricht Gemeindepräsident Wilde und freut sich auf interaktive Angebote aus den Bereichen Geschichte, Landwirtschaft und Kulinarik, Bildende Kunst und Zukunftsvisionen. Basler und Riehener Vereine bekommen zudem die Möglichkeit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren.

Der Festakt am Sonntag, 4. September 2022, soll dem Großereignis einen würdigen Rahmen verleihen. Die Gemeinde kündigt schon jetzt die Enthüllung eines „bleibenden Elements“ an. Außerdem gibt’s mehrere Tausend Sonnenblumen, die eigens für das Fest in unmittelbarer Nähe des Geländes gesäht werden.

Auf einer an die Bäumlihofstraße angrenzenden Wiese wird eine Showbühne mit „Fokus auf regionale Acts mit nationaler Ausstrahlung“ aufgebaut. Sie bietet Plattformen für professionelles Kulturschaffen und Laien-Produktionen.

Mit Blick aufs Jubiläum startet am 5. Januar ein Ideen-Wettbewerb. Getreu dem Motto „500 Joor zämme“ sollen Ideen und Projekte ermöglicht werden, die das Zusammenleben in Riehen stärken. Das Preisgeld wurde auf 100 000 Franken festgelegt. Prämiert wird am 5. Mai.

Ein für das Jubiläum kreiertes Festabzeichen kann für zehn Franken im Kundenzentrum der Gemeindeverwaltung und im Tattoo-Shop an der Glockengasse 4 erworben werden.Im Internet wird auf www.500joorzämme.ch laufend über Programm und Attraktionen informiert.