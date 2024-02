Basel: Aargau wird für Unternehmen attraktiver

Von 18,6 auf 15,1 Prozent

Konkret sank die Gesamtsteuerbelastung für juristische Personen mit einem Jahresgewinn ab 250 000 Franken von 18,6 Prozent auf 15,1 Prozent. Die Reduktion wurde etappenweise umgesetzt. Der Aargau will auf diese Weise ins schweizerische Mittelfeld vorrücken. Der Regierungsrat und das Parlament versprachen sich von der Steuersenkung sogenannte dynamische Effekte. Das bedeutet: Weil die Steuerbelastung sinkt, wird der Aargau für Unternehmen attraktiver. Diese bauen aus oder ziehen zu. Und so fließen letztlich mehr Steuereinnahmen in die Staatskasse.