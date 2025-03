Basel: Aargauer Polizei registriert mehr Diebstähle

Es hätten insbesondere Einbruchdiebstähle, Diebstähle aus geparkten Autos oder bandenmäßiger Ladendiebstahl 2024 markant zugenommen, hält die Polizei fest. Wie Ermittlungen und Festnahmen zeigen würden, gehe ein Großteil der Fahrzeugdelikte sowie vermehrt auch Einschleichdiebstähle in Wohnungen auf das Konto von jungen Männern aus Nordafrika, heißt es in der Mitteilung weiter. Als weiteren Treiber für den Anstieg bei den Vermögensdelikten sieht die Polizei den sogenannten Cyber-Betrug: Falsche Online-Kleinanzeigen, Bestellungsbetrug oder Anlagebetrug im Internet würden täglich neue Opfer fordern. 4614 Delikte verzeichnete die Aargauer Kantonspolizei im vergangenen Jahr in diesem Online-Bereich – und damit deutlich mehr als in den Vorjahren. Die bekannte Schadenssumme habe sich 2024 allein im Kanton auf 28 Millionen Franken belaufen. Bei den Gewaltstraftaten verzeichnete die Polizei einen leichten Rückgang.