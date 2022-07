Basel Abwanderung von Filmschaffenden in Basel gestoppt

Neuer Umgang mit Serien gewünscht

Mehrheitlich von der Filmszene befürwortet werden indes die aktuellen Schwerpunkte in der Förderpolitik. Entwicklungsbedarf gibt es hinsichtlich der neuen Möglichkeiten der Auswertung eines Films über Streamingdienste. Außerdem plädiert die Szene in der Evaluation für eine klarere Förderlinie im Umgang mit Serien, die im Fernsehen oder auf Streamingplattformen gezeigt werden. Überdacht werden sollen auch Förderkriterien in der Medienkunst. Generell wünschen sich die Befragten eine Verschlankung der Förderstruktur sowie eine digitale Gesuchseingabe. Dieses Anliegen soll bereits im Verlauf des nächsten Jahres realisiert werden.

Film- und Medienpreise neu ausrichten

Kritisch äußerten sich die Befragten hingegen über die jährlich im Spätherbst stattfindende Verleihung der Film- und Medienkunstpreise. Der Anlass an sich, aber auch das Jurierungs- und Nominationsverfahren werden in Frage gestellt. Die beiden Kulturabteilungen von Basel-Stadt und Basel-Landschaft wollen deshalb eine Pause einlegen, um das Konzept zu überarbeiten.

Die für die Preise vorgesehenen Fördermittel sollen in diesem Jahr vollumfänglich in die reguläre Film- und Medienkunstförderung fließen, heißt es. Um trotz der Pause die Sichtbarkeit des regionalen Filmschaffens zu erhöhen, wird die Film- und Medienkunstförderung der Region Basel 2022 erstmals an der „Notte Svizzera“ des Filmfestivals Locarno vertreten sein.