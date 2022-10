Basel Adrenalin und gebrannte Mandeln

Vor allem an der Kaserne und der Messe hörte man das Kreischen der Menschen, die auf den Fahrgeschäften sicher durch die Luft katapultiert wurden, unzählige bunte Lichter blinkten, und überall roch es nach Popcorn und gebrannten Mandeln. Während bei Einbruch der Dunkelheit auch auf den Plätzen noch mehr Stimmung durch die Beleuchtung aufkam, war diese in der Messehalle 1 auch tagsüber gegeben. Das fensterlose Gebäude beherbergte zahlreiche Fahrgeschäfte, deren bunte Lichter entsprechend zur Geltung kamen. Beim „Oktopus“ leuchteten die Augen der Krake, an deren Tentakeln die Gondeln in die Höhe gehoben wurden. Das fehlende Sonnenlicht kam auch dem Spiegelkabinett entgegen, denn immer wieder stießen die Besucher statt in Freiheit an die nächste Glasplatte.