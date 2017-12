Basel Ältere Frau in Basel beraubt

Basel. Zu einem Raubversuch kam es am gestrigen Morgen gegen 8.40 Uhr in der Bruderholzallee. Das Opfer, eine ältere Frau, konnte bisher nicht ermittelt werden. Laut der Jugendanwaltschaft hat eine Passantin beobachtet, wie sich zwei Jugendliche am Schloss eines an einem Maschendraht befestigten Tretrollers zu schaffen machten. Wenig später hörte die Passantin Schreie und stellte fest, dass die beiden an einer älteren Frau zerrten und versuchten, ihr die Handtasche zu entreißen. Die Täter flüchteten und stiegen in ein Tram der Linie 16 in Richtung Bruderholz. Ob es ihnen gelang, die Tasche zu entreißen, ist nicht bekannt, weil sich das Opfer vor Eintreffen der Polizei entfernte.