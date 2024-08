Im November 2022 waren innerhalb einer Woche zwei Tramzüge am Bankverein in Basel entgleist. Nun steht fest, warum: Tramzüge, bei denen sich der Anhänger zwischen zwei Motorwagen befindet, sind ein Risiko. Deshalb ziehen die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) Konsequenzen: ab dem 30. August fahren Anhänger neu immer zuhinterst. Mit dieser Anpassung werde das seit 22. November geltende Fahrverbot am Bankverein für ältere Tramzüge aufgehoben, teilten die BVB am Dienstag mit.