Wo mehr läuft als sonst

Das Bienenhaus-Gefühl hält an, zum Beispiel in der „heißen Werkstatt“, wo während der Revision mehr läuft als sonst. Zur kontrollierten Zone gehört auch ein Chemielabor, wo täglich viele Proben analysiert werden. Und immer wieder sind Leute anzutreffen, die gerade etwas schrauben, demontieren, prüfen oder wieder einbauen.

Je nach Ort sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen vorgeschrieben wie Helm, Brille oder Gehörschutz. Wer wieder aus der kontrollierten Zone hinaus will, muss mehrere Kontaminationstests über sich ergehen lassen – so stellt das Werk sicher, dass keine Radioaktivität nach draußen gelangt. Die Kleider landen in Plastiksäcken und gehen in die interne Wäscherei, die während der Revision auf Hochtouren läuft. „Keine Kontamination, bitte durchgehen“, sagt eine künstlich generierte Frauenstimme aus dem Testgerät und entlässt den Besucher damit wieder.

60 Jahre oder mehr

Block 1 des KKB ist seit dem Jahr 1969 in Betrieb. Er ist damit nicht nur der älteste kommerziell genutzte Atomreaktor der Schweiz, sondern gilt auch als das älteste noch in Betrieb stehende Atomkraftwerk der Welt. Block 2 ist zwei Jahre jünger. Eine Laufzeitbeschränkung für Atomkraftwerke gibt es nicht in der Schweiz. Sie dürfen betrieben werden, solange sie als sicher gelten. Für das KKB in Döttingen ist ein Betrieb von 60 Jahren geplant.