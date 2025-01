Besonders auf diesen Gebieten weisen Basel-Stadt und Baselland im schweizweiten Vergleich eine „sehr hohe Ärztedichte“ aus, wie die beiden Kantone bereits früher mitteilten. Auf der anderen Seite zeige sich eine angespannte Lage bei Haus- und Kinderärzten, vor allem in ländlichen Gegenden. Auf diesen Gebieten werde eine Höchstzahl der ärztlichen Angebote pro Kanton festgelegt, heißt es. Der Vollzug werde aufgrund des Territorialprinzips aber kantonal sein; die Zulassung wird also nur für den Kanton gelten, in dem sie erteilt wurde.