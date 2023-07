Basel „Äußerst brutal und rücksichtslos“

Die Frau war in Begleitung von drei anderen Personen. Diese gaben dem Beschuldigten zu verstehen, dass er die Frau in Ruhe lassen solle. Trotzdem ließ er nicht locker und folgte ihr. Erst als die Gruppe eine Wohnung betrat, konnte sie ihn abhängen. Der Mann reiste nur zwei Tage vor den mutmaßlichen Straftaten in die Schweiz ein und beantragte Asyl. Er wohnte im Asylempfangszentrum Bässlergut. In Frankreich war er wegen mehrfachen Diebstahls vorbestraft und erhielt dort ein Einreiseverbot, wie die Staatsanwaltschaft weiter schreibt. Angeklagt ist er in Basel wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Belästigung, Raub sowie gewerbsmäßigem betrügerischem Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage.