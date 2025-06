Der Internationale Tag des Luchses, findet am Mittwoch, 11. Juni statt. In Zusammenarbeit mit dem WWF Region Basel widmet der Tierpark Lange Erlen dem heimlichen Waldbewohner an diesem Tag die volle Aufmerksamkeit. Besucher erwarten ein abwechslungsreiches Programm und einzigartige Erlebnisse rund um den Luchs, heißt es in einer Mitteilung.