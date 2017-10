Basel Alle Bahnen fahren

Basel. Nach den Unfällen am Samstag an der Basler Herbstmesse (wir berichteten am Montag) konnten bereits am Sonntag die beiden Bahnen auf der Rosentalanlage und dem Kasernenareal wieder in Betrieb genommen werden. Die Abklärungen für die Unfallursachen sind noch in Gang, wie das Präsidialdepartement des Kantons Basel-Stadt am Sonntag mitteilte.

Beim Unfall auf dem „Round up Rounder“-Karussell auf der Rosentalanlage konnte ein technischer Defekt als Unfallursache ausgeschlossen werden, weshalb die Bahn bereits am Sonntagmorgen normal in Betrieb genommen werden konnte. Bei der Achterbahn „Rock & Roller Coaster“ auf dem Kasernenareal wurden tagsüber die notwendigen Sicherheitsabklärungen vorgenommen und eine erneute TÜV-Prüfung angeordnet. Nachdem alle Sicherheitstests erfolgreich abgeschlossen werden konnten, wurde auch die Achterbahn um etwa 17.30 Uhr wieder für den Betrieb frei gegeben.

Die weiteren Ermittlungen zu den Ursachen erfolgen durch die Staatsanwaltschaft.