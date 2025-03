Basel: Als die Grenzen auf einmal dicht waren

Die Fasnacht wurde abgesagt: Viele Cliquen verteilten ihre Mimosen und Orangen an Passanten. Foto: Michael Werndorff

Am Fasnachtsmontag fanden sich Fasnächtler und Schaulustige am Markt- und Claraplatz ein, um dem Verbot zu trotzen. „Wir lassen uns die Fasnacht nicht verderben und feiern trotzdem“, sagte ein Cliquenmitglied im Gespräch mit unserer Zeitung, das nicht genannt werden wollte. Die Absage sei maßlos übertrieben, monierte er. André Auderset, Großrat und Basler Fasnächtler, erklärte: „Auf Bundesebene ist der Entscheid nachvollziehbar, auf lokaler Ebene hätte man zumindest eine Art Ventilwirkung offenhalten können“, verwies er auf Veranstaltungen in Beizen mit einer überschaubaren Teilnehmergröße. Und auch das „Gässeln“, hätte man ruhig erlauben können. Wie bereits vor 100 Jahren wegen der Spanischen Grippe geschehen, forderten die Cliquen eine Verschiebung der Basler Fasnacht. Derweil verteilten die Cliquen ihre Orangen und Mimosen in der Basler Innenstadt. Die 400 Kilogramm Orangen der „Räpplifrässer“ gingen zum Beispiel an das Basler Unispital. Und auch die Basler Herbstmesse wurde pandemiebedingt abgesagt. Erst ein Jahr später durften Geimpfte, Genesene oder Getestete nach einer Zutrittskontrolle den traditionellen Anlass besuchen.

In Basel startete die Impfaktion Ende 2020. Foto: Michael Werndorff

Lang herbeigesehnt wurde der Impfstoff gegen das neuartige Virus. Nach zwei starken Wellen im Frühjahr und Herbst/Winter 2020 konnte Ende 2020 die Impfaktion gegen Covid-19 starten. Als Erstes hat im Kanton Basel-Stadt die älteste Bevölkerungsgruppe die Impfung erhalten. Ebenso Personen, die an einer Vorerkrankung mit höchstem Risiko leiden. Ab Mai 2021 vergab das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt Impftermine für die breite Bevölkerung. Ab Herbst boten zudem Arztpraxen und Apotheken sowie das Schweizerische Tropen- und Public Health-Institut die Covid-19-Impfung an. Neben der Impfung waren das Testen auf eine Ansteckung mit dem Coronavirus und das Contact Tracing weitere wichtige Pfeiler der Pandemie-Bekämpfung.

Wer beruflich ins Nachbarland musste und kein Grenzgänger war, hatte Formulare auszufüllen und mit sich zu führen. Foto: Michael Werndorff

Im Winter 2021/22 folgte eine weitere Corona-Welle mit hohen Ansteckungszahlen. Die Krankheitsverläufe der Virus-Variante Omikron blieben mehrheitlich mild. Danach gingen die Ansteckungszahlen zurück, und die Schweiz kehrte im April 2022 in die normale Lage zurück. Auch in Basel-Stadt fielen alle von den Behörden angeordneten Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie weg, darunter auch die Isolationspflicht nach positivem Covid-19-Testresultat.

Kantone ziehen nicht an einem Strang

Im Juli 2022 stiegen die Corona-Infektionszahlen während der Sommer-Welle noch einmal deutlich an. Zwischenzeitlich verfügten die meisten Menschen in der Schweiz aufgrund von Impfungen oder überstandenen Infektionen über eine gewisse Immunität gegenüber dem Virus. Der Schweizer Kantönligeist sorgte bisweilen für heiß diskutierte Maßnahmen: So mussten in Basel-Stadt am 23. November 2020 die Restaurants und Beizen schließen, das Baselbiet zog indes nicht mit. Dort gab es aber die strengere Maskenpflichten als im Stadtkanton.