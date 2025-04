Basel: Altes bewahren oder doch neu bauen?

Im klischierten Denken wird der Denkmalpflege eine konservative Haltung zugeordnet, während die Disziplin der Architektur auf Neubauten fixiert ist. Das Verhältnis von Architektur und Denkmalpflege sei denn auch lange Zeit von großem Misstrauen geprägt gewesen, sagte Ausstellungskurator Yuma Shinohare jüngst an einer Medienführung durch die Ausstellung. Der Untertitel der Ausstellung „Experimente zwischen Denkmalpflege und Architektur“ besagt aber, dass sich diese Konflikte entschärft haben. Die Denkmalpflege verstehe das Bewahren nicht mehr als Mumifizierung, während sich in der Architektur nicht zuletzt aus Umweltschutzgründen die Einsicht durchsetzt, dem Baubestand mehr Wert zuzumessen, sagte Museumsdirektor Andreas Ruby.

Die Ausstellung spannt in drei Kapiteln mit zahlreichen Beispielen einen Bogen von der Vergangenheit bis zur Zukunft. Ausgangspunkt ist die Ausrufung des Europäischen Denkmalschutzjahrs vor 50 Jahren. Dieses war als Reaktion auf den ausufernden Neubau-Boom der Nachkriegsjahre gedacht. Dokumentiert werden Beispiele, die zeigen, dass sich der Schutz des architektonischen und städtebaulichen Bestandes erst langsam durchsetzen konnte. 50 Jahre später zeigt sich ein markanter Wertewandel, wie an zehn ausgesuchten Beispielen dokumentiert wird. Das Bestehende wird als Qualität erkannt, die es zu nutzen gilt. Was bei denkmalgeschützten Bauten, wie etwa der alten Reithalle in Aarau, unabdingbar ist, setzt sich auch bei weiteren Bauten durch. So zum Beispiel bei einem nicht geschützten Gebäude der Basler Kantonalbank aus dem Jahr 1966, das nicht abgerissen, sondern sorgfältig energetisch saniert wurde.