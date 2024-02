Basel: Altlasten bereiten Planern Kopfzerbrechen

Schleppender Prozess

Mittlerweile beleben Zwischennutzungen das Gelände, insgesamt geht es mit der Umnutzung aber nur schleppend voran – Altlasten sorgen immer wieder für böse Überraschungen. So hätte einst der Bau K-90 mit seinem prägnanten Stahlskelett das Wahrzeichen des neuen Stadtteils werden sollen. Allerdings wurden in der ehemaligen Farbenfabrik Schadstoffe entdeckt, weshalb Swiss Life das Gebäude für Zwischennutzungen gesperrt hat. Zum industriellen Erbe des Areals gehörten auch Altlasten. Einerseits durch die Nutzung als Chemie-Standort, andererseits aber auch aufgrund der Baumaterialien, die früher üblicherweise eingesetzt worden seien. Entsprechend würden laufend Schadstoffbelastungen untersucht, und Maßnahmen würden an neue Befunde angepasst, teilt Swiss Life auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Weitere Untersuchungen

„Die Belastungen sind sorgfältig analysiert und dokumentiert. Swiss Life selber hat mehrere Schadstoffgutachten zum K-90 von den vorherigen Eigentümern übernommen und zusätzliche Gutachten erstellen lassen“, erklärt Florian Zingg von Swiss Life. Der Zugang zum Gebäude K-90 sei bereits vergangenen April gesperrt worden.