Basel: Am Eurovision Song Contest trifft Tradition auf Moderne

Doch schon jetzt können sich Interessierte auf der Plattform registrieren, sagte Ticket-Chef Thomas Pittino. Die Vorabregistrierung ist bis zum 1. Januar möglich. Indes: „Nicht alle, die sich registrieren, werden aber ein Ticket erhalten“, so Pittino, bei der Medienkonferenz am Montagmittag in der Bar Rouge am Basler Messeplatz.

Alpenpanoramen

Einen Vorgeschmack auf das Erscheinungsbild des ESC 2025 gab Bühnendesigner Florian Wieder bekannt: Ganz klar sei der Bezug zum Austragungsland, verwies er auf Alpenbilder und Bergpanoramen, die auf einen durchsichtigen Screen projiziert würden. Die vier Landessprachen fänden sich in einer Art Rahmen wieder. Bei der Bühne verfolge man einen Ansatz wie im Theater, erklärte der Experte. Einen Vorgeschmack auf die Klangwelt des internationalen Musikspektakels bot ein Musikclip, in dem viele Herzen, Pathos, Jodler und auch Schweizer Klischees in Szene gesetzt wurden, untermalt von Technobeats und Alphörnern.