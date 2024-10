Im Kanton Basel-Stadt werden am 20. Oktober die politischen Karten entlang des Links-Rechts-Grabens in der Regierung und im Parlament neu gemischt. Während bei den Regierungsratswahlen eine Bestätigung der sieben Amtsinhaber erwartet wird, könnte es bei den Großratswahlen zu Gewichtsverschiebungen kommen. Die baselstädtische Politlandschaft war in den vergangenen vier Jahren geprägt von Pattsituationen zwischen Links-Grün und den bürgerlichen Kräften.