Basel: An Fasnacht ruht die Umgestaltung

Weitere Verzögerungen

Das Bundesamt für Verkehr hatte diese im Januar abgewiesen, der Entscheid wurde im Februar mit einer Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht weitergezogen. Notwendige Gleissanierungen und der Umbau der Haltestellen in der Clarastraße und am Claraplatz sowie die Erneuerung des Bürgersteigs in der Clarastraße verzögern sich deshalb weiter.

Dauer und Kosten noch unklar

Die genaue Dauer der Verzögerung und die daraus entstehenden Kosten können noch nicht beziffert werden. Erst im Anschluss an den Gleis- und Leitungsbau wird das Tiefbauamt die Gehwege der Clarastraße mit Platten aus Alpnacher Quarzsandstein versehen und Gehwegüberfahrten bei den Einmündungen in die Clarastraße erstellen können. Die Basler Verkehrs-Betriebe (BVB) und das Bau- und Verkehrsdepartement werden beim Bundesverwaltungsgericht die Aufhebung der aufschiebenden Wirkung der Beschwerde beantragen, um im Herbst zumindest die Gleise zwischen Claraplatz und Clarastraße 10, eine Weiche am Claraplatz sowie die Bushaltestelle am Claraplatz erneuern zu können.