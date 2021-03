Basel An Marcel Wunderlin erinnern

Dem Dichter und Programmschaffenden beim Radio ging es darum, „mit seinem Wort auf Werte hinzuweisen, ohne die unser Leben armselig wäre“, nämlich Werte wie Güte, Freundschaft, Naturverbundenheit und Sorgfalt bei der Benützung der Sprache, sagte einst Julian Dillier in seiner Laudatio auf den Geehrten.

Zwei Tage vor seinem Tod am 15. November 1987 hatte Wunderlin im Manuskript eine Novelle unter dem Titel „Giuvan – Eine Heimkehr ins Mendrisiotto“ abgeschlossen, die im Jahr 2011 posthum durch die Herausgabe seines Sohnes Dominik Wunderlin-Baumgartner erschien. Die Geschichte spielt in Wunderlins geliebtem Tessin, gewisse autobiografische Züge sind also erkennbar. Eine Gedenkveranstaltung zu seinem 100. Geburtstag wird am 28. Mai um 19.30 Uhr im Dichter- und Stadtmuseum Liestal stattfinden. Zu Gast sind Vreni Weber-Thommen (Gelterkinden), Dr. Markus Gasser (Mundartredakteur beim Radio SRF) und Sohn Dominik Wunderlin-Baumgartner, der am 24. März und am 28. April, jeweils um 18 Uhr, zu einer biografisch-literarischen Führung durch die Liestaler Altstadt einlädt.