Basel An Schützlingen vergriffen

Der nicht vorbestrafte und in Deutschland staatlich anerkannte Erzieher war am 6. Dezember 2019 in der Kita in Allschwil festgenommen worden. Zuvor hatte eine Arbeitskollegin ihn in flagranti bei einem sexuellen Übergriff an einem damals vierjährigen Jungen erwischt.

Der Beschuldigte gab auch diese Tat vor Gericht zu. Er habe die Signale des Knaben, der nicht habe einschlafen können und seine Unterhosen ausgezogen habe, falsch gedeutet und sie so interpretiert, dass er den Jungen mit dem Berühren des Penis zum Einschlafen bringen könne.

Laut psychiatrischem Gutachten hat der Mann eine homosexuelle Pädophilie und eine Anpassungsstörung. Er interessiere sich sexuell für Kinder, behaupte aber auch, dass er davon nichts wisse, sagte die Gutachterin. Sie attestierte dem Angeklagten ein „eher geringes Rückfallrisiko“.

Verantworten muss sich der Deutsche vor Gericht unter anderem wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Kindern. Das Urteil wird voraussichtlich am 29. April verkündet.