Basel: Angreifer bleibt in Psychiatrie

Das Basler Appellationsgericht hat am Mittwoch in zweiter Instanz den Schuldspruch der versuchten vorsätzlichen Tötung wegen der Hammerattacke auf den französischen Zentralbankchef François Villeroy de Galhau vom Juni 2022 in Basel bestätigt. Der verurteilte Täter hatte Berufung eingelegt und einen Freispruch gefordert.