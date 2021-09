Basel Angst vor letzten Fragen nehmen

Mit 54 Hektar ist der Friedhof am Riehener Hörnli die größte Bestattungsstätte der Schweiz. Am 18. September, lädt die Stadtgärtnerei des Kantons Basel-Stadt zu verschiedenen Angeboten ein, um sowohl die parkähnliche Anlage als auch die Bestattungskulturen an sich kennenlernen zu können. Seit dem Jahr 2001 findet in Deutschland der „Tag des Friedhofs“ statt. 2014 begann man auch in der Schweiz, Begräbnisstätten mit besonderen Veranstaltungen den Menschen näher zu bringen. In diesem Jahr steht der „Tag des Friedhofs“ unter dem Motto „Natürlich erinnern“.