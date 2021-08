Basel Ansteckungsketten unterbrechen

Quellen werden häufiger gefunden

Dass die Behörden die Ansteckungsquellen immer häufiger finden, ist auch einem neuen Verfahren in der Kontaktverfolgung geschuldet: dem sogenannten Backward Tracing. „Diese Methode wurde im Frühjahr aufgebaut und kommt nun, da nach den Öffnungsschritten wieder viele Menschen aufeinander treffen, besonders zum Tragen“, erklärt Valentin Kressler vom Gesundheitsdepartement auf Nachfrage unserer Zeitung.

Das bisherige „Contact Tracing“ hat zum Ziel, die Ansteckungsquellen mittels Befragungen zurückzuverfolgen. Es ist ein wichtiges Element zur Abbremsung des epidemischen Verlaufs. Bei diesem Verfahren wird versucht, die Personen ausfindig zu machen, die mit einer infizierten Person in den vergangenen 48 Stunden Kontakt hatten. Diese müssen sich dann in Quarantäne begeben, weil sie potenziell ansteckend sind.

Im Unterschied zum herkömmlichen Tracing wird beim „Backward Tracing“ versucht, herauszufinden, wo sich eine aktuell positiv getestete Person angesteckt haben könnte.

Übertragungskette unterbrechen

Bei diesem Verfahren werden zudem alle relevanten Anlässe in den vergangenen 14 Tagen vor Symptombeginn des Betroffenen erfasst, wie das Gesundheitsdepartement erklärt. Ziel ist das Aufspüren von Infektionsherden. In diesem Zusammenhang sprechen die Verantwortlichen von spezifischen Primärfällen oder Situationen, die zu mehreren Ansteckungen führen können, zum Beispiel in einer Bar oder einem Club, wo eine sogenannte Indexperson eine Übertragungskette auslöst, die es zu unterbrechen gilt.

Kurzum: Mit dieser Art des Tracings soll die Quelle lokalisiert werden, und zwar mit der Erfassung besonderer Ereignisse. Diese wiederum werden in drei Kategorien eingeteilt: „Voll“ – Orte mit vielen Personen wie Geburtstagsfeiern, „Zu“ –­ geschlossene und oder schlecht belüftete Räume wie Fitnesszentren oder Sitzungen und zuletzt „Nah“ –­ also nahe körperliche Kontakte, wie sie beim Friseur oder einer Physiotherapie gegeben sind.

Veranstalter muss Gäste kontaktieren

Die vielen Ansteckungen in Bars und Clubs sind laut Behörden auf die Systemumstellung zurückzuführen. Sollte sich beispielsweise in einem Club ein solches Ereignis zutragen, ist der Veranstalter laut Kanton dazu verpflichtet, die Gäste zu informieren und zum Testen aufzurufen. Es gilt jedoch keine Quarantänepflicht für die Besucher, wie weiter zu erfahren ist.

Die Aufklärungsrate dieser Methode soll bei mehr als 70 Prozent liegen. Allerdings ist sie sehr zeitintensiv, aufwändig und braucht mehr Personal. Es ist laut Experten aber auch vielversprechend, wie die Trefferquote zeigt.

In den letzten vier Wochen wurden 803 Neuinfektionen im Kanton Basel-Stadt registriert. Dabei konnten 77 Prozent der Neuinfektionen bekannten oder vermuteten Ansteckungsquellen zugeordnet werden. Die meisten Personen haben sich in der Familie (20 Prozent), im Nachtleben (19), auf Reisen (26) oder im Bundesasylzentrum (13) angesteckt.

Was die neue Tracing-Methode angeht, gibt es laut Kressler vor allem im Ausland Vorbilder, zum Beispiel in Japan, auch wenn die Rahmenbedingungen unterschiedlich sind und solche Maßnahmen daher nicht eins zu eins übernommen werden können. Auch andere Kantone wendeten das Backward Tracing an. Das Gesundheitsdepartement geht davon aus, dass in absehbarer Zeit das „klassische“ Tracing weiterhin bestehen bleiben wird, erklärt Kressler.