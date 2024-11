Basel: Anwohner fordern mehr Lärmschutz

„Das Astra wird nun die Planung der anstehenden Sanierung der Osttangente an die Hand nehmen, um die für die Region passende Lösung zu finden.“ Wie diese genau aussieht, dazu könne das Astra noch keine Angaben machen. Mit besonders großem Interesse dürften die Anwohner aus den Basler Quartieren Wettstein, Breite und Gellert sowie in der Gemeinde Birsfelden verfolgen, wie in Zukunft mit dem Verkehrsaufkommen der A2-Osttangente umgegangen wird. Im Gegensatz zur Mehrheit des Kantons Baselland verwarf Birsfelden, das vom Bau des Tunnels betroffen gewesen wäre, die Vorlage mit 64,4 Prozent. Gemeindepräsident Christof Hiltmann (FDP) sagt, dass er mit einem Nein gerechnet habe.

Nicht überzeugt

Zum einen hätten manche die Vorlage wegen der zehnjährigen Bauzeit und des Verlusts von Familiengärten abgelehnt. „Viele Leute waren aber zudem nicht davon überzeugt, dass der Rheintunnel die Situation mit dem Durchgangsverkehr entschärfen werde“, sagt Hiltmann. Dies auch im Hinblick auf den Achtspurausbau zwischen Hagnau und Augst, welcher nicht im Kredit Rheintunnel enthalten war.