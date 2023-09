Basel Arbeitskräftemangel verschärft sich

Gewerbe in die Politik

Zuvor hatten GVBS-Präsident Hansjörg Wilde und Politteam-Leiterin Tamara Alù über die Kampagne „Gewerbe in die Politik“ informiert. Es sei „absolut notwendig, mehr unternehmerisches Know-how in die Politik einzubringen“, erläuterte der Präsident. Die Initiative „Gewerbe in die Politik“ des GVBS sei „ein wichtiger Schritt in diese Richtung, indem wir den Dialog zwischen der Wirtschaft und der Politik fördern und darauf abzielen, das Interesse an der Politik zu steigern und Brücken zwischen der Geschäftswelt und der Politik zu bauen“.

Alù informierte unter anderem über eine Veranstaltung im Rahmen der Kampagne „Gewerbe in die Politik“. So findet am 18. September im Ausbildungszentrum Baloise Park Ost ein von Baumgartner moderiertes Podium statt.